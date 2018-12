Traditionell sind auch im kommenden Jahr wieder die Sternsinger einen ganzen Tag in Herznach unterwegs, in Ueken kommen die Sternsinger nur auf Voranmeldung, bringen mit viel Freude den Haussegen und sammeln unter dem Motto "Wir gehören zusammen, in Peru und Weltweit" Spenden für behinderte Kinder in Peru. Ausgesendet werden die Sternsinger am Freitag 4.1.2019 um 9 Uhr von der Verenakapelle.

Der Dankgottesdienst findet als Abschluss dann am Sonntag 6.1.2019 statt.

Alle, die die Sternsinger auf keinen Fall verpassen wollen oder zeitliche Wünsche haben, bitten wir sich telefonisch anzumelden.

Melanie Troller (Ueken), Tel. 062/ 871 38 59 und Andrea Frangi (Herznach), Tel. 062/ 871 71 97 freuen sich über Ihren Anruf.

Wir danken Ihnen im Voraus für die freundliche Aufnahme der Sterninger und bitten um Verständnis, falls wir nicht alle Haushalte besuchen können.

Das Sternsingerteam Monia Schreiber, Corinne Oggenfuss, Melanie Merki, Melanie Troller, Andrea Frangi