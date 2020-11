Sträucherschnittkurs und Arbeitstag beim Schulhaus 1912

Hecken- und Sträucher schneiden rund ums Schulhaus Lostorf mit dem Obst - und Gartenbauverein Lostorf

Am letzten Samstag trafen sich trotz der angespannten Covid-19 Situation 10 Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins zum alljährlichen Hecken und Sträucher schneiden beim Schulhaus 1912 in Lostorf. Nach der offiziellen Begrüssung durch den Präsidenten Stefan Schenk übernahm der Kursleiter Daniel Schaller. Dieser machte auf das Schutzkonzept Covid aufmerksam. Die Teilnehmer hielten sich über die ganze Dauer des Anlasses sehr gut an die Regeln.

Für diesen Anlass konnte das Wetter nicht besser sein. Anfangs noch etwas mit Hochnebel behangen, zeigte sich im Laufe des Nachmittags dann noch die Sonne, so dass einige Teilnehmer sogar im T-Shirt gearbeitet haben.

Dadurch, dass wir jedes Jahr rund um das Schulhaus aktiv sind, kamen wir sehr gut voran. So konnten die Sträucher mit wenigen, gezielten Schnitten verjüng werden, damit wieder Licht und Luft in die Hecken und Sträucher gelangen um nächstes Jahr wieder in voller Pracht zu blühen. An der Schulstrasse stehen 8 Zierkirschenbäume. Im letzten Jahr haben wir die ersten Zwei geschnitten. In diesem Jahr waren zwei Andere an der Reihe. Da wir diese nur alle paar Jahre schneiden, haben wir ca. 40 % entfernt, so dass in den nächsten Jahren wieder neue Äste heranwachsen und sie im Frühling ihre volle Blühte zeigen können.

Innert Kürze wuchs ein beachtlicher Haufen von dicken und alten Ästen an, welcher dann in Form von Schnitzeln wieder dem Kreislauf der Natur zurückgegeben wird.

Nach getaner Arbeit genossen wir bei einem «Distanz-Zvieri», welches vom Schulhausabwart Hansjörg Manser organisiert wurde, die letzten Sonnenstrahlen des Tages. Der Vereinspräsident Stefan Schenk verdankte die Mithilfe der Teilnehmer und betonte nochmals, dass er und der ganze Vereinsvorstand sich über die Teilnahme trotz Corona sehr gefreut haben.

Daniel Schaller, OGVL