An der kürzlich stattgefundenen Show der Dulliker Turnvereine fiel der Männerriege eine besondere Rolle zu. Unter dem Motto "Vo Afang a" wurde die 110-jährige Vereinsgeschichte in Wort und Bild durch passende Aufführungen präsentiert. Dabei zeigten die Männerturner zu Beginn eine Darbietung in historischen Kleidern welche zu den sogenannten Leibesübungen getragen wurden. Das Publikum war vom Auftritt begeistert.