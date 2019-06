Am vergangenen Samstag, 1. Juni 2019 startete der STV Herznach mit vier Programmen an den Aargauer Meisterschaften im Vereinsturnen in Wettingen.

Zu früher Stunde trafen sich die Turnerinnen und Turner des STV Herznach am Samstagmorgen in der Turnhalle, um gemeinsam für den kommenden Wettkampftag einzuturnen.

Bei herrlichem Wetter und bereits sommerlichen Temperaturen machte sich die Herznacher Turnerschar anschliessend auf den Weg nach Wettingen, wo die ersten Vorführungen der konkurrierenden Vereine bereits gestartet hatten.

Schnell war klar, dass der STV Herznach heute sehr gute Leistungen erbringen musste, um mit den besten Aargauer Vereinen mithalten zu können.

Den Auftakt der Herznacher machte die Vorführung in der Gerätekombination. Die gute Leistung der Turnerinnen und Turner wurde mit der tollen Note 9.01 und dem 9. Platz belohnt, womit das Tagesziel der Leiter erreicht wurde.

Überraschend tief fiel das Resultat im Schulstufenbarren aus. Trotz den nicht ganz optimalen Wettkampfbedingungen und der bewusst strengeren Bewertung waren die Note 8.63 und der 13. Schlussrang für einige doch etwas enttäuschend.

Besser erging es den Frauen mit der Team-Aerobic Vorführung. Die tadellose Darbietung erzielte die tolle Note 9.10 und damit den 5. Rang. Wegen 7 Hundertstel wurde der Finaleinzug im Team-Aerobic nur ganz knapp verpasst.

Die letzte Aufführung des STV Herznach gehörte den Herren am Barren. Das Zusatztraining am Donnerstagabend zeigte die gewünschte Wirkung und belohnte die Barrenturner mit der sehr guten Note von 9.05 und dem 7. Rang für die erbrachte Leistung.

Alles in allem war die AMV wiederum ein erfolgreicher Vorbereitungswettkampf für den STV Herznach und steigerte die Vorfreude erneut auf das kommende ETF in Aarau in drei Wochen.

Der nächste und gleichzeitig letzte Vorbereitungswettkampf auf das Eidgenössische Turnfest in Aarau findet am kommenden Freitag, 7. Juni 2019 in Vordemwald statt. Der STV Herznach freut sich, am sogenannten Turnibutz, welcher dieses Jahr zum ersten Mal besucht wird, erneut Vollgas zu geben und sich noch einmal mit teilweise noch fremden Vereinen zu messen.