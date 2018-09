An den 32 Schweizermeisterschaften im Steinstossen in Elgg (ZH) standen 16 Athleten des STV Herznach bereit um ihr Können zu zeigen. Bereits um 05:30 Uhr ging es los in Richtung Elgg. Unterstützt wurden die Herznacher Steinstösser durch die Sulzer Steinheber, welche am selben Anlass die Schweizermeisterschaften im Steinhebn absolvierten. Nach gut einer Stunde Fahrt konnten dann die Anlagen besichtigt und sich für den Wettkampf bereit gemacht werden. Bei super Wettkampf und Wetterbedingungen konnten die Vorrundenwettkämpfe absolviert werden. In einer kurzen Mittagspause konnte sich gestärkt und etwas erholt werden, denn für gewisse Athleten ging es nach dem Mittag in die Finaldurchgänge. Im Finale des 12.5kg Stein stand Roger Leimgruber als einziger Herznacher. Nach einer guten Vorrunde die er anführte lief es im Finale nicht ganz Wunschgemäss und Roger wurde unglücklicher vierter. Im Finale des 18kg Steines standen Simon Hunziker, Roger Leimgruber und Gian Wälchli. Gian konnte sich als einziger Herznacher durchsetzen und platzierte sich auf dem 3. Platz. Im 40kg Final standen mit Simon Hunziker, Roger Leimgruber, Gian Wälchli und Marco Leimgruber gleich 4 Herznacher. Im spannenden Finale musste man bis zum dritten und letzten Durchgang der Wettkämpfer warten bis klar wurde wer auf dem Podest steht. Am Schluss wurde Simon Hunziker zweiter und Marco Leimgruber dritter. Beim der Anschliessenden Rangverkündigung wurden die Podesplatzierten ausgezeichnet. Bei der Teamwertung des 12.5kg Steines der Männer gewannen die Herznacher Simon Hunziker, Roger Leimgruber, Marco Leimgruber und Deiss Stefan erneut. Nach einer kurzen Dusche begaben sich dann alle zum Anschliessenden Oktoberfest und feierten die Erfolge. Vielen Dank allen Fans die mitgereist sind und uns unterstütz haben.