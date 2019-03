Der Vorstand der SVP Bezirk Bremgarten lud auf Dienstag, 26. März 2019, zur Generalversammlung nach Hilfikon ein.

51 Parteimitglieder folgten der Einladung des Bezirksvorstands und erlebten vor der Generalversammlung eine spannende Führung durch das Geschichten-Haus Hilfikon. Zu zahlreichen Gegenständen aus alter Zeit wurden spannende und zuweilen auch lustige Geschichten erzählt. Ein kurzweiliger und eindrücklicher Einstieg für die nachfolgende Generalversammlung.

Anschliessend wurden die ordentlichen Geschäfte der Generalversammlung behandelt. Parteipräsident René Bodmer blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück und wandte den Blick sogleich vorwärts: Mit der MAITAGUNG steht am 10. Mai 2019 wiederum ein Grossanlass vor der Tür. In diesem Jahr konnte der ehemalige Präsident der SVP Schweiz und Alt-Nationalrat Toni Brunner als Redner gewonnen werden. Vorstandsmitglied Mario Gratwohl wies zudem darauf hin, dass sich die Ständerats- und Nationalratskandidaten der SVP an der MAITAGUNG vorstellen werden, und dass der Grossanlass in diesem Jahr im Casino in Wohlen stattfinden wird. Das zweite wichtiges Datum in diesem Jahr wird der 20. Oktober 2019 sein: An diesem Sonntag finden die National- Ständeratswahlen und somit eine politische Weichenstellung für die bevorstehenden Jahre statt.

Als neues Vorstandsmitglied für den abtretenden Werner Müller wählte die Generalversammlung einstimmig Claudio Müller aus Hermetschwil-Staffeln. Claudio Müller präsidiert seit einiger Zeit die Ortspartei Bremgarten und ist als erfahrene und engagierte Persönlichkeit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Der neu zusammengesetzte Bezirksvorstand wird in Kürze die Ressorts verteilen.

Bereits seit einiger Zeit befasst sich der Bezirksvorstand mit den Grossrats- und Bezirkswahlen 2020. Mit dem Unternehmer und Alt-Grossrat Erwin Meier konnte der Wunschkandidat als Wahlkampfleiter gewonnen werden. Erwin Meier richtete sogleich das Wort an die anwesenden Parteimitglieder und präsentierte die Meilensteine für die Vorbereitung der Wahlen 2020. Wahlkampfleiter Erwin Meier forderte die Anwesenden dazu auf, sich für die Grossrats- und Bezirkswahlen in den Ortsparteien zu engagieren, damit der Wahlkampf auf einem massiven und starken Fundament der Parteibasis Fahrt aufnehmen und die SVP ihre ehrgeizigen Ziele erreichen kann.

Im Anschluss an die Generalversammlung wurden die anwesenden Parteimitglieder mit einem feinen z'Nacht, zubereitet von Silvia und Reto Gehrig aus Nesselnbach, verwöhnt, und viele nutzten die Gunst der Stunde für einen gemütlichen "Schwatz" unter Gleichgesinnten.