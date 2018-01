«SVP Dietikon bi de Lüt» geschätzt von der Dietiker Bevölkerung

Die SVP Kandidatinnen und Kandidaten engagieren sich aktiv entweder auf den Spaziergängen mit politischen Persönlichkeiten in den Quartieren: Brunau-Luberzen, Limmatfeld, Steinmürli-Fondli und dem Zentrum oder natürlich auf dem Kirchplatz. Am 26. Januar 2018 zeigte sich die SVP erneut bei der Bevölkerung und es war ein voller Erfolg – wir freuen uns bereits auf den nächsten Anlass.

Organisiert wurde die aktuelle Standaktion von SVP-Vize-Präsident Ralph Hofer, für den sich die Kandidatinnen und Kandidaten pünktlich um 09.00 Uhr auf dem Kirchplatz einfanden. Der Vize selbst brachte eine Feuerschale mit Hut mit, um Würste zu «bräteln». Diese Wertschätzung wurde sowohl von der Bevölkerung wohlwollend aufgenommen, als auch von den anderen Parteien. So verpflegte die SVP Dietikon auch Teile der anwesenden Parteien wie CVP, GLP und auch EVP, um deren Hunger zu stillen.

Unsere Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten bewerben aktiv die SVP und geben ihren vollen Einsatz zu Gunsten unserer Exekutiv-Kandidaten. Wir unterstützen einander und das ist das ganz grosse Plus der SVP Dietikon. Unsere Kandidierenden verteilten Flyer zusammen mit Biberli, Kugelschreiber, Massstäben und «SVP-Zelti». Damit kamen sie mit der Bevölkerung direkt ins Gespräch. Der persönliche Austausch direkt mit unseren Stadtrats-Kandidaten Wittwer, Brunner und Bachmann und letzterer auch als Stadtpräsident, wurde richtiggehend gesucht. So stand man gerne auch mal an, um mit den Kandidaten ins Gespräch zu kommen.



Am Morgen des 3. Februars werden Sie unsere Kandidierenden erneut in den Quartieren von Dietikon antreffen. Zudem kündigen wir unseren nächsten Anlass an: 24. Februar 2018 um 09.00 Uhr mit Nationalrat Claudio Zanetti, Start ist bei der Katholischen Kirche beim Bahnhof Dietikon und einem anschliessenden feinen Apéro.

Für die SVP Dietikon

Rochus Burtscher, Präsident

Mobile: 079 501 05 58

Home: www.svp-dietikon.ch

Mail: info@svp-dietikon.ch