Die Vollmondschwimmen oder Konzerte im Schwimmbad Suhr-Buchs-Gränichen gehören bereits zur Tagesordnung. Nun ist in Zusammenarbeit mit dem Schwimmclub Aarefisch, Aarau ein neuer Event geplant, die 1. Swim Night Suhr.

Ob Einzelsportler Damen oder Herren, Einzelsportler Leistungsschwimmer (Ziel: 8-10 km) Damen oder Herren, Familien ab 3 Personen, Gruppen ab 6 Personen, für alle gibt es zwischen Samstag 12. August ab 20 Uhr bis Sonntag 13. August 8 Uhr, also während 12 Stunden die Chance, seine Strecke in der besonderen nächtlichen Atmosphäre zu schwimmen. In einem Stück, mit Pausen zwischendurch, kein Problem, alle 100m Teilstücke kommen in die Wertung. Den Nachtpokal gewinnt die Schwimmerin oder der Schwimmer mit der längsten geschwommenen Strecke in der Zeit von 02:00 Uhr bis 06:00 Uhr. Die längsten drei Strecken pro Kategorie werden mit Sachpreisen belohnt.

Für den nächtlichen Einsatz kann man sich sein eigenes Zelt bequem einrichten, das Restaurant ist die ganze Nacht offen und offeriert am Samstagabend Schnitzelbrote und am Sonntagmorgen ab 06.00 einen tollen Brunch. Information und Anmeldungen unter www.swim-night-suhr.ch oder direkt an der Kasse Schwimmbad Suhr-Buchs-Gränichen. Ab in die Badi, noch hat es freie Plätze!