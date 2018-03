24. März 2018:

17. Schloss Cup, Sporthalle Hellmatt Wildegg

Der zweite Trampolin-Qualifikations-Event für die Schweizermeisterschaft (SM) führte uns am Wochenende nach Wildegg. Nach einem resultatmässig durchmischten Wettkampftag sorgten unsere letzten Turnerinnen im Synchron für die Sensation des Tages und liessen uns kräftig jubeln. Nach fast drei Jahren konnten endlich wieder Waltenschwiler Trampoliner aufs Podest steigen und das begehrte Edelmetall nach Hause bringen – die lange Durststrecke hat ein Ende!

Doch der Reihe nach: Der Morgen begann mit unseren jüngsten Teilnehmern in der Kategorie U11 National. Alina Issler konnte sich mit zwei zentral geturnten Übungen die ersten Qualifikationspunkte für die SM (2x 68.0 Punkte erforderlich) holen und erreichte den 20. Rang. Da sie aber an keinem weiteren Wettkampf mehr teilnimmt, ist die Saison für sie bereits zu Ende. Auch Chiara Simoniello ergatterte sich die ersten SM-Quali-Punkte und beendete den Wettkampf auf dem 23. Rang. Für sie steht die Teilnahme an der SM noch offen. Henry Sieber, ein neues Gesicht im Trampolin-Geschehen, turnte vor lauter Nervosität zweimal einen Sprung zu viel und klassierte sich so auf dem 29. Rang. Auch Mary-Jane Evans hatte mit ihrer Nervosität zu kämpfen und beendete nach zwei tief geturnten Übungen den Wettkampf auf dem 33. Rang. Total 38 Teilnehmer.

In der Kategorie U13 National konnte sich Lara Steimen in der 2. Übung haltungsmässig steigern und erreichte den 24. Schlussrang. Mit 0.7 Punkten Rückstand folgte Fay Lowe mit ihrer improvisierten Übung auf dem 27. Rang. Auch Alia Abt musste improvisieren und konnte sich mit zwei tief geturnten Übungen auf dem 30. Rang klassieren. Tim Koller beendete seinen Wettkampf nach einer Einbeinlandung, was als Übungsabbruch gewertet wird, auf dem 34. Rang. Für ihn und Fay Lowe ist eine Teilnahme an der SM 2018 nicht mehr möglich. Total 36 Teilnehmer.

In der Kategorie U15 National Boys liess uns Jon-Erik Lang zittern. Mit nur 0.01 Punkten Rückstand verpasste er den Finaleinzug um Haaresbreite. Über seinen 9. Rang und die ersten SM-Quali-Punkte durften wir uns gleichwohl freuen. Auch Basil Reiss liess uns mitfiebern. Ihm fehlten schlussendlich nur 0.425 Punkte für seine erste SM-Quali, Rang 15 von 16 Teilnehmern.

Am Nachmittag starteten die gleichaltrigen Mädchen in der Kategorie U15 National Girls. Jana Schuppisser konnte sich an ihrem diesjährig ersten Wettkampf mit zwei gut geturnten Übungen gleich die ersten SM-Quali-Punkte und den 25. Rang sichern. Michela Simoniello kämpfte mit ihrer Nervosität und konnte trotz den Schwierigkeitspunkten durch die beiden Salti in der 2. Übungen keine Ränge gut machen und beendete ihren Wettkampf auf dem 32. und letzten Rang.

In der Kategorie National B Damen erreichten gleich alle vier Waltenschwiler Teilnehmerinnen die SM-Quali-Punkte. Laura Steinmann konnte sich ein weiteres Mal mit tollen Haltungsnoten (8.5 von max. 10.0 Punkten) mit dem 7. Rang einen Finalplatz sichern. Obwohl sich im Finaldurchgang ihre Nervosität auf die Haltung niederschlug (Note 7.9), konnte sie ihren 7. Platz verteidigen. Katja Steinmann sicherte sich mit zwei sauber geturnten Übungen den 15. Rang. Mit den beiden Schwestern durften wir die ersten zwei Einzel-SM-Teilnehmerinnen feiern. Amy Lowe zeigte nach einer schönen 1. Übung eine wacklige 2. Übung, was ihr den 20. Rang einbrachte. Auch Carmela Meier hatte mit der 2. Übung mehr Mühe und klassierte sich auf dem 21. Rang. Total 31 Teilnehmer.

In der für uns letzten Einzel-Kategorie National A Damen gab es leider nichts zu feiern. Chiara Di Federico landete bei der 2. Übung am Schluss auf der Matte statt auf dem Trampolin und erreichte so den 12. Rang. Auch Sarah Isler beendete ihren Wettkampf nach einem unfertig geturnten Sprung auf der Matte und klassierte sich auf dem 13. Rang. Für beide Damen ist somit die Teilnahme an der SM 2018 nicht mehr möglich. Den Abschluss von unserem Trio machte Jana Kemper mit zwei haltungsschwachen Übungen auf dem 14. Rang. Total 14 Teilnehmer.

Nach einer kurzen Pause ging es weiter mit der Kategorie Synchron National. In den Synchron-Kategorien müssen im Gegensatz zu den Einzel-Kategorien nur einmal die Quali-Punkte erreicht werden, um an der Schweizermeisterschaft teilnehmen zu können. Dafür gibt es auch nur zwei statt vier mögliche Qualifikationswettkämpfe. Mit dem Synchronpaar Jana Kemper und Laura Steinmann durften wir gleich die erste Synchron-SM-Teilnahme feiern. Mit 0.39 Punkten Rückstand verpassten sie den Finaleinzug nur knapp und klassierten sich auf dem 9. Rang. Das andere Synchronpaar Chiara Di Federico und Sarah Isler beendete den Vorkampf auf dem tollen 3. Rang. Während wir also die zweite Synchron-SM-Teilnahme feierten, bibberten wir gleichzeitig mit den zwei Frauen im Finaldurchgang mit. Der Final beginnt wieder bei null, das heisst, es ist alles wieder offen. Trotz schlechteren Noten konnten sie sogar einen Rang gut machen und schlossen den Wettkampf auf dem sensationellen 2. Rang ab. Silbermedaille!

Die Freude war riesengross, schliesslich wartete der Trampolin-Club Waltenschwil bereits seit dem 19. April 2015 und dem Bronze-Medaillengewinn von Chiara Di Federico am Soorser Cup in Sursee auf einen Podestplatz. Diesen haben die beiden nun verdient erreicht, nachdem sie sich gegen die 21 anderen Synchronpaare mit zwei gelungenen Übungen durchgesetzt haben. Wir gratulieren!