Am Samstag, 22. April 2017, lädt Sie der Tennisclub Frick anlässlich seines 50jährigen Bestehens ein. Erleben Sie am Juraweg 23 ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Ab 10:30 Uhr können Kids mit unserem Trainer Andreas Schmid erste Bälle schlagen, ab 13:00 Uhr gibt es Schnupperkurse für Jugendliche und Erwachsene. Die Jüngsten haben Spass bei der Olympiade und beim Malwettbewerb. Feine Pasta und Crêpes bietet mittags das Rolling Bistro an. Am Nachmittag verzaubert der Magier Simon Griesser kleine wie grosse Besucher mit seiner Show um 14:30 und einem Workshop um 15:30 Uhr. Um 17 Uhr können die Kids bei der Kinder-Disco abtanzen. Zur Stärkung für alle werden am Abend Pizzen in verschiedenen Varianten frisch gebacken. Ab 18 Uhr gibt es Cocktails an der Bar und in der Lounge. Ab 20 Uhr legt DJ Mat Adams im Festzelt den passenden Sound zum Feiern auf.