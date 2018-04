Am Samstag, 21. April 2018 findet auf den Plätzen des Casino Tennis-Clubs an der Emanuel Büchel-Strasse ein Tag der offenen Tür statt. Von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr stehen die Plätze der Quartierbevölkerung zur Verfügung, von Jung bis Alt und vom Anfänger bis zum Profi sind alle herzlich eingeladen, an diesem Tag den Tennissport auszuprobieren oder bereits vorhandene Tenniskünste zu zeigen.

Details zum Programm finden Sie hier: http://casino-tc.ch/tag-der-offenen-tuer/



Wir freuen uns auf viele neue Gesichter!