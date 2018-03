"Willkommen in unserem Haus" heisst es nächsten Samstag im Parktheater Grenchen. Die accademia balladyum führt tänzerisch durch's Haus. Von der Küche bis zum Badezimmer, werden alle Räume betanzt. abSOlut, die jüngste Showgruppe hat ihre Premiere im Spielzimmer. Daneben sind die Showgruppen New Seedz, G6, The Brilliants, le ragazze sowie Dance Factory mit ihren Jazz-, Showdance- und Hip Hop- Choreografien zu sehen. Die Show beginnt um 20h00 (Abendkasse ab 19h00).