Der Elternverein Kaisten ist stets bemüht, ein Programm anzubieten, das abwechslungsreich, interessant und für jeden Geschmack ist. So, dass alle mal etwas für sich herauspicken und profitieren können.



In den Herbstferien, bei schönstem Wetter, besuchte uns Peter Wyss, dipl. Ranger und Naturpädagoge, um uns in die Welt des Schnitzens einzuführen. Zu Beginn musste aber erst noch etwas Theorie gebüffelt werden. Die zehn wichtigen Regeln wie zum Beispiel: Wer schnitzt, der sitzt, waren für „Pesche“ oberstes Gebot. Er erklärte auch, wie man das Taschenmesser überhaupt richtig in den Händen hält oder welche Äste sich am besten eignen.



Man merkte den Kindern ihren Tatendrang an. Sie wollten loslegen und nicht mehr weiter zuhören! Sobald der Ranger den Startschuss gab, begannen sie, Äste und Zweige zu bearbeiten. Die Späne flogen und mit viel Eifer und Fleiss wurde gearbeitet. Schon bald aber wurde bemerkt, dass es nicht ganz so einfach war und man doch mehr Kraft brauchte, als erwartet. Dennoch wollte man es fertig machen und blieb dran! Die Hilfe vom Ranger, vom Mami, Götti oder Opa wurden in diesen Fällen dankend angenommen.



Eine Wurst vom Grill und somit das Mittagessen gab dem einen oder anderen Kind neue Energie und Kraft. So, dass man sich anschliessend nochmals hinsetzte und seinen Kreisel, seine Flöte oder seine Klanghölzer fertig machte. Die anderen tobten sich auf dem Walspielgruppenplatz aus oder spielten Verstecken.



So verging ein herrlicher Tag im Wald bei sonnig warmen Temperaturen wie im Flug. Die geschnitzten Kostbarkeiten wurden bestimmt mit viel Stolz zu Hause gezeigt, so dass die Blattern an den Händen sicher schnell vergessen waren!



Bericht und Foto Susi Finck, 30. Oktober 2017