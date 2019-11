Tea Time mit Hobbyausstellung des Frauenchor Seon

Vorfreude auf das Tea Time des Frauenchor Seon am 16./17.11.19

Am Samstag den 16. November 2019 von 13 Uhr bis 18 Uhr und Sonntag den 17. November 2019 von 11 Uhr bis 17 Uhr lädt der Frauenchor Seon die Bevölkerung zu ihrem Tea Time in der Turnhalle 4 in Seon ein. Die Sängerinnen sind voller Vorfreude auf diesen traditionellen Anlass und bereiten sich dementsprechend darauf vor. Auch dieses Jahr können die BesucherInnen an den diversen Ständen der Aussteller verweilen, oder sich mit den frisch zubereiteten Canapés und Kuchen und den dazu passenden Getränken verwöhnen lassen. Am Sonntag werden wieder die herrlichen Spaghetti mit Salsa Bolognese, oder Salsa di Pomodoro serviert, die mit Liebe von Helfern und Mitgliedern gekocht werden. Am Samstagnachmittag unterhält die Trachtentanzgruppe Seon/Niederlenz die Besucher, am Sonntagnachmittag singt der Chor einige Lieder aus ihrem Repertoire. Für die kleineren Kinder ist eine Betreuung organisiert, damit sich die Eltern in Ruhe umsehen können und für die grösseren Kinder wird ebenfalls ein interessanter Rätselparcours vorhanden sein. (KMR)