Egal ob Mitglied oder (noch) nicht: Beim Tennisclub Aarau kann jeder einen Platz buchen!

Mitglieder können in den Sommermonaten jederzeit, so oft und so lange sie möchten auf unseren insgesamt neun Plätzen in Aarau und Rohr trainieren.

Nicht-Mitglieder können für Fr. 20 / h Reservationen entweder über clubverwaltung@tennis-aarau.ch oder über unser Reservierungssystem www.gotcourts.com tätigen.

Wir wünschen allen viel Freude auf und neben dem Platz!

Erstmal anschauen? Kein Problem, komm vorbei, wir sind nur 900 m vom Telli Center entfernt.

Hier die Adresse für Dein Navi:

Steinachermattweg 1, 5033 Buchs

Wir freuen uns auf Dich!