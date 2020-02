Tischtennisclub Döttingen / Jugend und Sporttraining

TTC Döttingen Jugend und Sport - Training

7.02.2020, wr, rm

Tischtennisclub Döttingen / Jugend und Sport - Training

Jugend - und Sportkurs 2020

Lust auf Tischtennis? Möchtest du gerne mitspielen? Im Jugendtraining kannst neue Tricks und Kniffs lernen, deine Reaktion am Ballroboter testen und Turniere spielen. Bist du ehrgeizig und möchtest besser werden? Dann komm ins Tischtennis-Training!

Ab Donnerstag, 13. Februar 2020 bieten die Jugend- und Sportleiter des Tischtennisclub Döttingen den Jugendlichen wieder einen neuen J+S-Sportfachkurs Tischtennis an. Der Kurs findet jeweils am Donnerstag von 18.30 bis 20.00 Uhr im Untergeschoss der Turnhalle Bogen 1 in Döttingen statt.

Teilnehmen können alle Mädchen und Knaben mit den Jahrgängen 2000 und jünger, egal ob Anfänger oder Jugendliche, die schon mit dem Tischtennissport etwas vertraut sind.

Für den J+S Sportfachkurs Tischtennis braucht es ausser Turnschuhen und Sportkleidern keine spezielle Ausrüstung. Die Schläger werden vom TTC Döttingen zur Benützung zur Verfügung gestellt.

Die Leiter Robin Mühlebach und Walter Riechsteiner sowie ihre Aushilfen freuen sich auf neue motivierte Spielerinnen und Spieler. Die J+S-Leiter versuchen allen Teilnehmern die Freude am Tischtennis zu vermitteln und die technischen Grundlagen beizubringen. Natürlich dürfen auch Probetrainings besucht werden. Wir freuen uns auf Euch!

Kontaktpersonen für diesen Kurs sind Robin Mühlebach, Tel. Nr. 076 358 80 60 oder Walter Riechsteiner, Tel. Nr. 056 242 15 70