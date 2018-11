Spielbericht des Tischtennisclubs Döttingen der laufenden Meisterschaft 2018/2019

(wr, 15.11.2018) In der laufenden Meisterschaft wurden die Spielrunden 5 und 6 absolviert.

Es wurden folgende Resultate der Döttinger Mannschaften erreicht:

Döttingen 1, 1. Liga:

Im 5. Vorrundenspiel, im Auswärtsspiel konnte man gegen den Spitzenreiter Lenzburg 1 in der Stammformation Robin Mühlebach, Tine Celcer und Victor Granet antreten. Gegen den stärksten Spieler der 1. Liga, Silvan Lauper konnte kein Döttinger gewinnen. Einen schlechten Tag zog Robin ein. Er verlor alle 3 Einzel, wobei er gegen den ehemaligen Döttinger Belul Spahiu sich erst knapp im 5. Satz geschlagen geben musste. Überzeugend spielt Tine, indem er 2 Einzel für sich entscheiden konnte. Einen Sieg steuerte Victor gegen Vito Semeraro bei. Trotz des siegreichen Doppels mit Robin und Tine verlor die Mannschaft knapp mit 4:6 gegen den Spitzenreiter.

In der 6. Runde, mit dem Gegner Schöftland 1, einem Spitzenteam, konnte man zuhause antreten. Mit Erich Niessner (A17) kam ein starker Spieler nach Döttingen. Im ersten Spiel traf Robin auf Erich. In einem spannenden Spiel behielt Robin im 5. Satz die Überhand und gewann somit zum ersten Mal gegen Erich. Gegen Erich hatten Tine und Victor keine Chance und verloren klar. Tine gewann seine weiteren zwei Einzel, Victor steuerte einen Sieg bei. Dank ihrem Sieg im spannenden Doppel mit Robin und Tine, verdiente sich die Mannschaft ein gerechtes Unentschieden gegen diesen starken Gegner.

In der 7. Runde, konnte man zuhause gegen Bremgarten 2 antreten. Das Fanionteam musste dabei auf kurzfristig auf Tine Celcer verzichten und als Ersatzspieler spielte Mimmo Calabretto mit. Dieser gewann jeweils gegen alle Gegner einen Satz, konnte gut mithalten, was jedoch nicht zu einem Sieg reichte. Robin behielt eine weisse Weste und gewann alle seine Einzel. Victor, der verspätet von einer Geschäftsreise eintraf, verlor die ersten beiden Spiele. Danach überzeugte er gegen den bestklassierten Bremgartner, Christian Tallner, klar in 3 Sätzen. Mit dem gewonnenen Doppel erreichte die Mannschaft noch ein Unentschieden.

Mit diesen erreichten 5 Punkten liegt die Mannschaft auf dem guten 4. Zwischenrang mit 16 Punkten.



Döttingen 2, 2. Liga:

Im Heimspiel (Runde 5) gegen Rio Star Muttenz 4, dem aktuellen Letztplatzierten, tat sich die Mannschaft mit Mimmo Calabretto, Patrick Müller und Daniel Häfeli schwer. Gegen einen mit zwei Ersatzspielern angetretenen Gegner verloren Patrick und Mimmo etwas überraschend gegen Yannick Neuffer (D4). Je zwei Siege verzeichneten Daniel und Mimmo. Dank dem gewonnenen Doppel mit Mimmo und Patrick reichte es schlussendlich noch zu einem knappen 6:4-Sieg.

In einem Auswärtsspiel (Runde 6) gegen Aesch 1, hielt die Mannschaft lange mit. In einem engen Match behielt Aesch schlussendlich mit 6:4 die Oberhand. Gegen den Ersatzspieler Sascha Jörg gewannen alle Döttinger. Einzig Patrick gewann gegen den höher klassierten Rolf Krattiger knapp in 5 Sätzen. Da das Doppel mit Patrick und Mimmo verloren ging, musste man mit einer knappen Niederlage die Heimreise antreten.



Döttingen 3, 3. Liga:

Die 3. Mannschaft, mit Svetlana Harrer, John Romea und Paul Seidel hat es als Aufsteiger in dieser Saison schwer. Sie warten immer noch auf den ersten Sieg.

Im Auswärtsspiel gegen Brugg 2 konnten nur John sowie Svetlana ihr Spiel gegen den gleichen Gegner, Bernhard Schafer gewinnen. Die Brugger behielten, zum Teil in engen Begegnungen, die Oberhand und gewannen alle weiteren Spiele. Da auch das Doppel verloren ging (erst knapp im 5. Satz), ging das Spiel mit 2:8 verloren und endete somit für Döttingen 3 punktelos.

In Heimspiel gegen Aarau 2 kämpfte die Mannschaft leidenschaftlich. John gewann dabei 2, sowie Svetlana 1 Einzel. Etwas unglücklich verlor Paul zwei Spiele knapp im 5 Satz. Dies reichte auch mit dem gewonnenen Doppel, mit John und Svetlana nicht zu einem Remis. Döttingen 3 verlor auch dieses Spiel knapp mit 4:6, holte aber verdient einen Punkt.



Döttingen 4, 4. Liga:

In diesen beiden Spielen musste die Mannschaft gegen die beiden vor ihnen klassierten und führenden Mannschaften Niedergösgen 1 und Bremgarten 6 antreten. Im Auswärtsspiel gegen den Leader Niedergösgen spielten diesmal Sabrina, Patrick und Walter. Überragender Spieler des Tages war Patrick, der alle seine 3 Einzel gewinnen konnte. Einen Sieg konnte Walter verbuchen. Sieglos blieb Sabrina. Mit dem verlorenen Doppel verpasste die Mannschaft ein mögliches Unentschieden knapp und musste Niedergösgen 1 den Sieg mit 6:4 überlassen.

Im Heimspiel gegen Bremgarten 6 spielten Thomas und Walter Riechsteiner sowie Patrick Keller. Das Spiel verlief zuerst gut für die Döttinger, konnte man sogar mit 4:2 in Führung gehen, ehe die Bremgartner mit drei Siegen die Wende schafften. Da das Doppel mit Sabrina und Walter nicht überzeugte, reichte es auch in diesem Spiel nicht zu einem Remis und Döttingen 4 verlor diesen Match mit 4:6.



Döttingen 5, 6. Liga:

Erfolgreich hat Döttingen 5 mit Nicky Reimann, Dennis Duda und Werner Portmann die weiteren Spiele gestaltet. Im Heimspiel gegen Schöftland 5 wurden fast alle Spiele bestritten. Einzig Dennis verlor ein Einzel. Das Doppel mit Nicky und Werner konnte klar gewonnen werden. Somit entschied Döttingen 5 diese Partie mit 9:1 klar für sich. In einem Auswärtsspiel, gegen Olten 4, dem Vorletzten, spielten wiederum die gleichen Spieler und vermochten auch diesen Gegner klar zu besiegen. Diesmal musste sich einzig Nicky einem Gegner geschlagen geben. Deshalb resultierte wiederum ein klarer Sieg mit 9:1 zu Gunsten von Döttingen 5.



Döttingen Senioren O40:

Die O40-Mannschaft mit Mimmo Calabretto, Daniel Häfeli und Patrick Müller durfte im Spitzenspiel zu Hause gegen Bremgarten O40 eine klare Niederlage einstecken. Unsere Spieler konnten nicht ihr gewohntes Spiel anwenden, da waren die Gegner zu überlegen. Allein 3 Spiele wurden jedoch erst im fünften Satz zu Ungunsten der Döttinger entschieden. Einziger Ehrenpunkt für die O40- Mannschaft erzielte Patrick mit einem klaren 3-Satz-Sieg über Franco Fontana. In einem weiteren Heimspiel gegen Menziken O40 rehabilitierte sich Döttingen O40 für die Niederlage im Spitzenspiel und liess ihren Gegnern (mit dem ehemaligen Döttinger Spieler Thomas Godel) keine Chance und gewann diskussionslos mit 10:0.

Nach Abschluss der Vorrunde liegt die O40-Mannschaft mit 3 Punkten Rückstand auf Bremgarten O40 auf einem guten 2. Zwischenrang.

Resultate der Mannschaften:

1. Liga, Döttingen 1:

Lenzburg 1 gegen Döttingen 1 / 6:4

Döttingen 1 gegen Bremgarten 2 / 5:5



2. Liga, Döttingen 2:

Döttingen 2 gegen Rio Star Muttenz 4 / 6:4

Augst 1 gegen Döttingen 2 / 6:4



3. Liga, Döttingen 3:

Brugg 2 gegen Döttingen 3 / 8:2

Döttingen 3 gegen Aarau 2 / 4:6



4. Liga, Döttingen 4:

Niedergösgen 1 gegen Döttingen 4 / 6:4

Döttingen 4 gegen Bremgarten 6 / 4:6



6. Liga, Döttingen 5:

Döttingen 5 gegen Schöftland 5 / 9:1

Olten 5 gegen Döttingen 5 / 1:9



Döttingen O40, 1. Liga:

Döttingen O40 gegen Bremgarten O40 / 1:9

Döttingen O40 gegen Menziken O40 / 10:0