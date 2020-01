Tischtennisclub Döttingen / Meisterschaft Saison 2019-2020 / Resultate Suisse Junior Challenge

Spielbericht des Tischtennisclubs Döttingen der laufenden Meisterschaft 2019/2020

(wr, rm 16.01.2020)

Döttingen Nachwuchs – Suisse Junior Challenge 2019/2020

Die Nachwuchsmannschaft des TTC Döttingen (unlizenzierte Spieler) bestritten die ersten Spiele der SJC 2019/20 in einer Poule in Frick. Für die jungen Spieler Nico und Noah Gassler, sowie Xintian Geng war es die erste Wettkampferfahrung. Entsprechend waren die Jungs auch etwas angespannt.

Döttingen gegen Frick 2 Als Erstes stand unserem Juniorenteam die ausgeglichene Equipe aus Frick gegenüber. In den Auftaktspielen gewannen Xintian gegen Neil Frolik in drei Sätzen sowie Nico Gassler gegen Lenny Gadient in vier Sätzen. Das anschliessende Doppel wurde dann aber mit 1:3 verloren. Nach dem Zwischenstand von 2:1 für die Döttinger wurden daraufhin die beiden letzten Einzel gespielt. Xintian vermochte den Auftaktsieg nicht bestätigen und verlor gegen Lenny in einem umkämpften Spiel mit knappen Sätzen mit 1:3. Im letzten Einzel konnte sich Nico gegen Neil in einem engen Spiel knapp, aber verdient im fünften Satz mit 11:9 durchsetzen. Mit diesem Sieg sicherte Nico der Mannschaft den ersten Sieg mit 3:2.

Möhlin gegen Döttingen Im zweiten Spiel traf man auf Möhlin, einem stärkeren Gegner. Xintian konnte dabei kein Spiel erfolgreich gestalten, verlor jedoch gegen Zaira Ledermann erst im 5. Satz knapp. Hingegen spielte Noah Gassler stark auf und konnte sich mit 3:2 gegen Zaira durchsetzen, obwohl er zwischenzeitlich mit 1:2 im Rückstand lag. Das anschliessende Doppel wurde dann aber klar mit 0:3 verloren. Da Noah sein letztes Spiel nicht gewinnen konnte, wurde die Begegnung mit Möhlin 1:4 verloren.

Döttingen gegen Menziken Das dritte Spiel wurde kampflos gewonnen, da der Gegner nicht angetreten war.

Resultate der Mannschaft Suisse Junior Challenge:

Döttingen gegen Frick 2 / 3:2

Möhlin gegen Döttingen / 4:1

Döttingen gegen Menziken / 5:0 (w.o)