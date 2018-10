Spielbericht des Tischtennisclubs Döttingen der laufenden Meisterschaft 2018/2019

In der laufenden Meisterschaft sind die ersten zwei Spielrunden absolviert worden.

(wr, 16.09.2018)



Es wurden folgende Resultate der Döttinger Mannschaften erreicht:



Döttingen 1, 1. Liga:

Im ersten Spiel, auswärts, mit dem Gegner Basel musste das Fanionteam auf Robin Mühlebach verzichten. Paul Seidel trat für ihn als Ersatzspieler an. Leider vermochte er keinen Sieg gegen die starken Basler beisteuern. Bereits in der ersten Runde musste Tine Celcer gegen den starken, unbequemen Jonas Müller antreten. Trotz einem Satzrückstand konnte Tine dieses Spiel im 5. Satz für sich entscheiden. Das anschliessende Einzel gewann er gegen René Dahms klar. Tine verlor an diesem Abend nur noch sein letztes Spiel gegen Martin Hafen, einem Abwehrspezialisten. Victor Granet gewann gegen Martin Hafen in einem hartumkämpften Spiel und verlor aber gegen die anderen Gegner in knappen Spielen. Trotz dem gewonnenen Doppel ging das Startspiel mit 4:6 knapp verloren. Somit konnte man aber den ersten Punkt der Saison ergattern.

Im zweiten Spiel, mit dem Gegner Pratteln 2, das nur zu zweit antrat, konnte man zuhause antreten. Das Fanionteam konnte dabei in der Bestbesetzung spielen. Bereits in der ersten Runde musste Tine Celcer gegen Ronny Abt antreten. Trotz dem ersten Satzgewinn musste er dem Gegner den Sieg überlassen. Die anschliessenden Einzel gewannen Robin. Victor Granet sowie Tine Celcer alle. Mit dem gewonnenen Doppel vermochte man den überlegenen 9:1-Sieg einfahren. Somit erreichte man in den beiden Spielen 5 Punkte, dies allerdings gegen schwächere Teams. In den nächsten Runden warten dann allerdings schon stärkere Gegner auf die Döttinger.

Döttingen 2, 2. Liga:

Der 2. Mannschaft mit Mimmo Calabretto, Daniel Häfeli, Patrick Müller und Maurizio Finocchiaro ist der Start geglückt. Im Auswärtsspiel gegen Bremgarten 4 spielte Maurizio für Mimmo. Er spielte gut, verlor leider alle seine Spiele, davon zwei aber erst im 5. Satz. Patrick und Daniel spielten stark auf und gewannen je 2 Einzel. Es waren hartumkämpfte Spiele. Diese endeten meistens im 5. Satz und zu Gunsten der Döttinger. Dank dem gewonnenen Doppel mit Daniel und Patrick erzielte die Mannschaft ein gerechtes Unentschieden und somit die ersten 2 Punkte im Kampf um den Ligaerhalt.

Im Heimspiel gegen Frick 2 misslang Mimmo Calabretto sein Saisonstart. Er musste dem starken Carmon Hesse im 5. Satz knapp den Sieg zugestehen. Mimmo und Patrick gewannen je 2 Einzel und Daniel erzielte mit seinem Sieg gegen Bernd Wenger einen wichtigen Punkt. Mit dem gewonnenen Doppel, mit Daniel und Mimmo, konnte man einen knappen aber verdienten 6:4 – Sieg feiern.

Döttingen 3, 3. Liga:

Die 3. Mannschaft mit John Romea, Paul Seidel, und Daniel Häfeli ist gegen das starke Muri 1 mit einem Auswärtssieg in die Meisterschaft gestartet.

Dabei vermochten alle je 2 Einzelsiege zu gewinnen. Den stärksten Murianer, André Brunner B11, vermochte niemand zu bezwingen. Einzig Daniel verlor erst im 5. Satz äusserst knapp gegen André. Das Doppel gewannen John und Paul nach einem umstrittenen Spiel. Somit konnte Muri 1 mit 7:3 bezwungen und die ersten 3 Punkte im Kampf um den Ligaerhalt ergattert werden.

Im Heimspiel gegen Wettingen 2 spielten John, Svetlana Harrer und Paul. Gegen die in stärkster Besetzung angetretenen Gegner vermochten nur Svetlana gegen Franz-Beat Schwere (C9) sowie Paul gegen Peter Vrkljan (C9) zu gewinnen. Die übrigen Spiele sowie das Doppel gingen verloren. Somit musste man den Wettingern mit 2:8 den Sieg und vier Punkte zugestehen.

Döttingen 4, 4. Liga:

Der 4. Mannschaft mit Thomas und Walter Riechsteiner und Patrick Keller ist der Start in die Meisterschaft mit einem Unentschieden im Heimspiel gegen Winznau 1 nur teilweise geglückt.

Gegen die jungen, aber starken Spieler missriet den Döttingern der Start komplett. Nach den ersten fünf Spielen lag man bereits mit 0:5 zurück. Danach gelang es, dank 2 Einzelsiegen von Thomas und je 1 Sieg von Patrick und Walter, den Schaden zu begrenzen. Durch den Sieg im Doppel mit Thomas und Patrick reichte es Döttingen 4 schlussendlich noch zu einem glücklichen Remis und somit zu 2 Punkten.

Im Auswärtsspiel gegen Wettingen 4 wusste man im Voraus nicht, in welcher Besetzung der Gegner antreten würde. Gegen die nicht mit den stärksten aufspielenden Wettingern gelang ein fast perfektes Spiel. Einzig Patrick mussten seinem Gegner, Hans Christiansen, knapp im fünften Satz, den Sieg überlassen. Alle übrigen Spiele gewannen die Döttinger. Dank dem gewonnenen Doppel vermochte somit die Mannschaft ihr erstes Auswärtsspiel mit 9:1 klar für sich entscheiden.

Döttingen 5, 6. Liga:

Döttingen 5 spielt mit Matthias Ringele, Nicky Reimann, Dennis Duda und den routinierten Dieter Füchsle und Werner Portmann in der diesjährigen Meisterschaft.

Im ersten Heimspiel gegen Wettingen 5 zeigte Werner seine Erfahrung und gewann alle seine Einzel. Angestachelt von der Routine Werners konnten Dennis und Nicky mitziehen und gewannen ebenfalls alle Einzel. Dank dem Doppelsieg mit Werner und Nicky konnte die Mannschaft einen überzeugenden 10:0 Sieg vermelden.

Im Auswärtsspiel gegen ein starkes Frick 5 vermochten die zu zweit angetretenen Döttinger (mit Dennis und Nicky) nicht ganz an ihre guten Leistungen vom ersten Spiel anknüpfen. In zum Teil hart umkämpften Spielen gelang nur Nicky ein Einzelsieg. Trotz dem gewonnenen Doppel verlor Döttingen 6 hoch mit 2:8.

Döttingen Senioren O40:

Der O40-Mannschaft mit Mimmo Calabretto, Daniel Häfeli, Patrick Müller und Maurizio Finocchiaro ist der Start geglückt. Im ersten Auswärtsspiel gegen Frick spielten Mimmo, Daniel und Patrick. Fast alle Spiele konnten die O40-Senioren gewinnen. Einzig Daniel musste den Sieg dem höher klassierten Gegner Michael Bauer (C7) überlassen. Mit dem gewonnenen Doppel (Daniel und Patrick) gelang der Mannschaft ein souveräner Sieg mit 9:1.

Im Heimspiel gegen Aarau konnte die Seniorenmannschaft an ihre Leistungen vom ersten Spiel anknüpfen und vermochten ihre Alterskollegen aus der Kantonshauptstadt klar mit 9:1 zu bezwingen. Daniel musste den einzigen Punkt für Aarau im Spiel gegen den routinierten Beat Schneider (C8) überlassen. Mit diesen zwei Kantersiegen sind unsere Senioren überzeugend in die Meisterschaft gestartet.

Resultate der Mannschaften:

1. Liga, Döttingen 1:

Basel 1 gegen Döttingen 1 / 6:4

Döttingen 1 gegen Pratteln 2 / 9:1

2. Liga, Döttingen 2:

Bremgarten 4 gegen Döttingen 2 / 5:5

Döttingen 2 gegen Frick 2 / 6:4

3. Liga, Döttingen 3:

Muri 1 gegen Döttingen 3 / 3:7

Döttingen 3 gegen Wettingen 2 / 2:8

4. Liga, Döttingen 4:

Döttingen 4 gegen Winznau 1 / 5:5

Wettingen 4 gegen Döttingen 4 / 1:9

6. Liga, Döttingen 5:

Döttingen 5 gegen Wettingen 5 / 10:0

Frick 5 gegen Döttingen 5 / 8:2

Döttingen O40, 1. Liga:

Frick O40 gegen Döttingen O40 / 1:9

Döttingen O40 gegen Aarau O40 / 9:1