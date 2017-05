Kommt doch vorbei und fordert uns bei einer Partie Töggele heraus. Dazu gibt es eine Wurst vom Grill und ein Bier.



Wir kandidieren für die Gemeinderatswahl vom 21. Mai 2017 und stehen euch am nächsten Samstag, 6. Mai 2017 von 11h bis 15h für ein „Duell“ zur Verfügung.



Was muss in den nächsten 4 Jahren aus eurer Sicht in Däniken angepackt, verbessert oder weitergeführt werden?



Wir möchten uns auch für eure Anliegen einsetzen – Gemeindepolitik kann auch „cool“ sein.



Kickoff ab 11h vor dem Feuerwehrmagazin in Däniken

Kommt doch einfach vorbei und grilliert uns



André Leuenberger

Torsten Lüscher

Erika Schranz

Gabi Stiegeler

Matthias Suter