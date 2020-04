Tramondi Sport + Werbung AG wird neuer Ausrüstungspartner von Unihockey Basel Regio

Die Tramondi Sport + Werbung AG ( www.floorball-store.ch ) geht mit Unihockey Basel Regio ab der Saison 2020/21 einen langjährigen Ausrüstungsvertrag ein.

Es freut uns sehr und macht uns stolz, mit diesem tollen und engagierten Verein eine Partnerschaft eingegangen zu sein.

Unihockey Basel Regio wird auch weiterhin mit ZONE Stockmaterial ausgerüstet, dies in Zusammenarbeit mit der Renew Unihoc Zone Group AG, die wir dafür als unseren neuen Partner gewinnen konnten.

Der Verein wird komplett neu ausgerüstet und vertraut dabei auf unsere Marke Tramondi. Es entstehen dadurch neue Möglichkeiten. Unihockey Basel Regio kann sein Gestaltungskonzept in Zusammenarbeit mit Tramondi individuell umsetzen. Sei dies zum Beispiel für Trainingsanzüge, Reiseutensilien und Fanartikel. Auch für die Mitglieder des Vereins ergeben sich durch die Partnerschaft viele Vorteile und Rabatte.

Wir haben bereits eine Vielzahl von Vereinen in der Region Nordwestschweiz unter Vertrag. Mit Unihockey Basel Regio konnten wir nun einen der grössten Unihockeyvereine der Region als Partner gewinnen. Dies macht uns zu einem der stärksten Partner für Unihockeyvereine in der Nordwestschweiz.

Unihockey Basel Regio stand in aussichtsreicher Position für einen Aufstieg in die NLA, bevor die Meisterschaft durch das Coronavirus ein jähes Ende fand. Die Unihockey Meisterschaft 2019/20 wird nicht gewertet und somit wird es in diesem Jahr keine Aufsteiger geben. Dem Verein wurde dadurch nach einer sehr erfolgreichen und vielversprechenden Saison die Chance für den Aufstieg in die NLA genommen. Mit gleichem Engagement und Willen kann dies in naher Zukunft bestimmt nachgeholt werden.

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit, wünschen dem Verein ein gutes Sommertraining, eine gute Vorbereitung, viel Spass und gemeinsamen Erfolg für die neue Saison 2020/21.