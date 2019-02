Statt eine weitere Saison in Luxemburg zu verlängern, wechselt der Rechtshänder nun in die Schweiz zum STV Baden Handball, nachdem ein viertägiger Aufenthalt mit Gasttrainings zur grossen beiderseitigen Zufriedenheit verlaufen war.

Der gebürtige Bremer hat seine handballerischen Wurzeln in Deutschland beim Hastedter TSV, wo er auch seiner zweiten Liebe Fussball ausgiebig frönte. 2014 wurde er vom Luxemburger Erstligisten HB Düdelingen unter Vertrag genommen, wo er national wie international zu Einsätzen kam und neben dem Sport seinen Master in Betriebswirtschaft machte.

Am 1. März tritt Malvin Patzack ein 18-monatiges Praktikum bei der UBS in Aarau an. Schon zwei Tage später, am Sonntag, 3. März, erlebt er auch seine Schweizer Handballpremiere: um 19 Uhr in der Winterthurer AXA Arena gegen die SG Yellow/Pfadi Espoirs.

Der STV Baden Handball freut sich über die Verstärkung und heisst Malvin herzlich in seinen Reihen willkommen!