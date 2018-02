Treberwurst-Essen 7. Februar 2018

bei Vera & Willy Tiersbier in Schafis

Zum 9. Mal in Folge fuhren die Senioren Oberentfelden nach Schafis zum Weingut von Vera und Willy Tiersbier, um sich dem Treberwurst-Mahl hinzugeben.

Erstaunlich für diesen doch bereits populären Anlass war der leider zu verzeichnende Minusrekord von lediglich 29 Senioren (!?), welche dieses Jahr teilnahmen. War das Sportferiendatum schuld oder oder…. Das Team wird sich noch darüber unterhalten müssen. Nichtsdestotrotz durften wir im Car Peter Dürrenmatt willkommen heissen. Er nahm das erste Mal an einem Seniorenanlass teil.

Bei leichtem Schneefall und Temperaturen um die 2° starteten wir um 12:45 Uhr und sammelten die Kameraden an den 4 Plätzen ein. Unser Carunternehmer Willy Gloor chauffierte uns in seiner ruhigen Manier an den Bielersee. Dieses Jahr fuhren wir im Uhrzeigersinn um den Bielersee und erreichten via Lyss, Büren a.A., Hagneck, Lüscherz, Erlach, Le Landeron und schliesslich Schafis. Willy Tiersbier empfing uns herzlichst, ebenso seine Servicehilfe Mery.

Rasch wurden die vielen Tische in Beschlag genommen und schon dampften die Caquelons mit den Saucissonwursträdchen auf den Tischen. Dazu wurde noch Kartoffelsalat gereicht. Nicht zu vergessen die diversen Weine und Marc, die ebenfalls im Preis à discrétion inbegriffen waren. Dazu noch „Fasnachts-Chüechli“ und Kaffee. Auch dieses Jahr unterhielt uns Armin Kläfiger diskret mit Hintergrundmusik auf seinem Keyboard.

Für die Durchführung des heutigen Anlasses zeichnete erstmals unser neuer Kassier Gert Jähn verantwortlich. Er war es auch, der um 17:45 Uhr zum Aufbruch und Heimfahrt aufrief. Ohne grosse Schwierigkeiten erreichten wir wieder Oberentfelden. Bestimmt rundeten einige Kameraden den Nachmittag mit einem Schlummertrunk beim „Käthi“ ab.

Voranzeige: Am Mittwoch, 14. Februar und Mittwoch, 28. Februar finden unter der Führung von Peter Fedeli die ersten beiden Wanderungen statt. Hinweise sind auf unserer Homepage http://www.senioren-oe.ch (Rubrik „Programm“ zu finden.

Rolf „Bari“ Häusler 7. Februar 2018