Trilo Chi - Muskelkater inklusive

Am 14.3.18 lud die Abteilung Aktive Mittwoch zur Spezialturnstunde Trilo Chi ein.

Rund 30 begeisterte Teilnehmende vom Frauenriege, Männerriege und Turnverein durfte die Trilo Chi Instruktorin Tina Böck begrüssen und in die Welt von Trilo Chi entführte.



Nach der Lektion war allen klar, dass in den nächsten Tagen Muskel zu spüren sein werden welche man bestimmt noch nie gespürt hatte. So war es dann auch!



Vielen Dank liebe Tina für diese sehr spannende und interessante Turnstunde. Es hat extrem viel Spass gemacht.

Was ist Trilo Chi?

Trilo Chi ist das Ergebnis sinnvoller Beschäftigung mit ganzheitlichen Körper- und Energiearbeiten zur Gesundheitsvorsorge und aktiven Stressreduktion.

Trilo Chi basiert auf der Traditionellen Chinesischen Medizin. Sie verbindet die asiatische Philosophie des Yoga und Daoismus mit dem modernen Wissen der Anatomielehre und der aktuellen Faszienforschung.

Larissa Zimmermann