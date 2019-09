Die Basler Überlegenheit war von Beginn weg spürbar. Es dauerte jedoch bis zur 12. Minute bis Bühler das Heimteam zum ersten Mal jubeln liess, nachdem zuvor mehrere hochkarätige Chancen ausgelassen wurden. In der 18. Minute folgte schliesslich innerhalb von zehn Sekunden der Doppelschlag, welcher das Skore auf den Pausenstand von 3:0 stellte.

Das nächste Heimspiel der Baslerinnen findet am nächsten Sonntag um 15:30 Uhr in der Sandgrube in Basel statt. Gegnerinnen sind dann die Hot Chillis Rümlang-Regensdorf.