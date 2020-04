Tüfelsschlucht, ein Ort der Erholung aber auch immer wieder ein Ort ohne Respekt

Der Verkehrs und Verschönerungsverein Hägendorf mit seinen freiwilligen Helfern pflegt mit viel Engagement das Naherholungsgebiet in der Tüfelsschlucht. Neben den Wegen und Brücken werden auch die verschiedenen Grillplätze in Stand gehalten und sogar mit trockenem Brennholz versehen. Viele Leute schätzen das und gehen entsprechend rücksichtsvoll mit der Natur und den Rastplätzen um. Leider muss vermehrt festgestellt werden, dass Vandalen ihr Unwesen treiben und so Schäden, Kosten und grosse Mehrarbeit verursachen.

Wir appellieren an alle, tragt Sorge zu dem was mit viel Aufwand und Herzblut gepflegt wird. So wünschen wir allen viele schöne Stunden in der Natur und zeigen gegenüber Menschen und Natur Respekt.

Verkehrs und Verschönerungsverein Hägendorf, Rosmarie Studer