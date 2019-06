Frauenturngruppe Birmenstorf

Turnerinnen-Reise - Interlaken - Harder Kulm - Thunersee

Treffpunkt 7.30 Uhr , Baden Bahnhof, Bahnsteig 1. Wetteraussichten eher trübe.

Aber wir liessen uns die Stimmung nicht verderben.

Umsteigen in Luzern in den Zug nach Interlaken. Wir hatten nur wenig Zeit zum Umsteigen und der Entlastungszug mit den reservierten Plätzen stand am anderen Ende vom Bahnhof. Also los. Von weitem sahen wir eine SBB-Angestellte winken und so fanden wir schnell unseren Zug. Zeit für ein feines Z’nüni - gestiftet von Annie und Myrta.

Von Interlaken ging es dann mit der Harder-Bahn hinauf nach Harder Kulm.

Wunderbare Aussicht - aber etwas sehr getrübt !! So widmeten wir uns dem Mittagsmenu.

Mit der Bahn zurück nach Interlaken. Ein Spaziergang durch Interlaken zum Schiffs-Anleger. Hier erwartete uns die „Blümlisalp“, ein wunderschönes nostalgisches Schiff. Sogar die Sonne zeigte sich und wir genossen den Rundblick über die grünen Berghänge.

In Thun angekommen spazierten wir durch die Altstadt, über die Holzbrücke und zurück zum Restaurant „Al Ponte“. In angenehmer Atmosphäre schlossen wir den schönen Tag mit einem guten Essen und einem Gläschen Wein ab. Alle kamen wir heil wieder in Baden an. Vielen Dank der Organisatorin Annie.

chm/11.06.2019