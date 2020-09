Turnfahrt des DTV und TV Wölflinswil

Am frühen Samstagmorgen trafen sich der Damenturnverein (DTV) und der Turnverein (TV) mit 42 Turnerinnen und Turner auf dem Dorfplatz in Wölflinswil. Von da aus fuhr man mit dem Postauto nach Aarau. Nach einer Pause mit Zopf ging die Reise weiter nach Biel in die Eishalle, wo sich die Turnerschar im Curling versuchen durfte. Dies war schwieriger als gedacht, so dass es den einen oder anderen Sturz auf dem rutschigen Eis gab. Von Biel ging man zu Fuss nach Büren an der Aare. Bei dem schönen Spätsommerwetter kühlten sich einige in der Aare ab. Mit dem Zug fuhr man weiter nach Bern, wo man unterhalb des Bundeshauses in einer schönen Jugendherberge den Abend genoss.

Der Sonntagmorgen startetet mit einer Wanderung zum Ropetech Seilpark. Während vier Stunden konnte man verschiedene Routen ausprobieren und Mut sowie Gleichgewichtssinn auf die Probe stellen. Nach diesem Abenteuer wanderte man am Bärengraben vorbei zurück ins Zentrum, wo man die restliche Zeit in der schönen Berner Altstadt genoss.