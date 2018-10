Auch in diesem Jahr ladet die Turnerfamilie zur ultimativen Turnshow in der MZH Brühl ein. Wir entführen Sie mit grossen Persönlichkeiten aus dem Dorf, in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Gebenstorf. Lassen Sie sich überraschen, was sich alles in Gebenstorf zugetragen hat oder noch zutragen wird.

Wiederum kann man, ab 08. Oktober 2018, seine Plätze für die Abendvorstellungen per On-linereservation vornehmen.

Näheres erfahren Sie unter www.stvgebenstorf.ch.

Wir freuen uns mit Euch zusammen einen unvergesslichen Abend zu verbringen.

OK TurnShow