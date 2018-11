Am 24. November standen rund 200 Turnerinnen und Turner des TSV Neuendorf, vom 4 jährigen MuKi-Kind bis zum über 70 jährigen Männerturner, auf der Bühne und boten den zahlreich erschienen Zuschauer einen unterhaltsamen Abend. Nach einer mehrmonatigen Vorbereitungszeit wurde das Motto ON AIR – Radio TSVN in 14 Bildern abwechslungsreich und schweisstreibend umgesetzt. Als dann zum Sportbericht sogar einer der Männerturner im Käse-Look der Schweizer Ski-Nationalmannschaft über die Bühne bretterte, war das Publikum einmal mehr begeistert und forderte prompt eine Zugabe. Nach einem oder vielleicht auch zwei Schlummerbechern in der Bar, machte sich in den frühen Morgenstunden auch der letzte Besucher beschwingt auf den Heimweg.

Co. Präsident, Meinrad Müller