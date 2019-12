U13 von Volley Möhlin hat neu drei Teams

Für die U13 von Volley Möhlin begann die Saison 19/20 bereits im September.

Das erste Turnier wurde wegen vieler Absenzen nur von einem Team bestritten, an den folgenden zwei Turnieren traten dann zwei Teams an. Dank vieler Neuzugänge von den Kids kann nun für die nächsten Turniere sogar ein drittes Team gestellt werden.

Gestartet wurde sehr erfolgreich und die beiden Teams konnten in ihrer Kategorie vorne mithalten.

Nach drei erfolgreichen Turnieren und wenigen Niederlagen steht nun das nächste Turnier am 10. Januar in Merenschwand an. Dort geht es darum, entscheidende Punkte zu sammeln, um sich für die Finalissima und für die Aargauermeisterschaft zu qualifizieren.

Das Team M1 befindet sich zur Zeit auf dem 4. Rang und das Team M2 auf dem 17. Rang von 28 angemeldeten Teams.