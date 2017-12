Nach dem Sieg gegen Unihockey Fricktal vom letzten Wochenende war am Samstag der TSV Unihockey Deitingen zu Gast in der Pfrundmatt. Nach einer knappen 2:1-Niederlage in der Vorrunde durfte man gespannt sein, ob Trainer Hedlund eine Lösung zur Überwindung des Solothurner Abwehrbollwerks gefunden hatte.