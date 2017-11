Dieses Jahr ist es wieder soweit! Stolze 15 Nummern werden am Samstag, 18. November in der heimischen Mehrzweckhalle vorgeführt. Der TV Würenlos wird Sie für einige Stunden in eine andere Welt entführen. Es wird eine unbeschwerte, leichte Atmosphäre erschaffen, die Sie auf kreative Weise zum Träumen anregen soll.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Am Abend (Türöffnung ab 18:00 Uhr) servieren wir Ihnen ein feines Abendessen, dazu eine grosse Auswahl an Getränken. Unser Küchenteam verwöhnt Sie auch gerne am Nachmittag mit diversen Köstlichkeiten. Nach der Abendvorstellung freut sich die „Ängels-Paradies“ – Bar auf alle Nachtschwärmer. Ein Gewinnspiel mit Rubbellosen und grossartigen Preisen fehlt natürlich auch nicht.

Für die Abendvorstellung gibt es dieses Jahr einen Vorverkauf und man kann so bereits im Vorfeld nummerierte Sitzplätze (inklusive Abendessen) kaufen. Mehr dazu unter http://tuvo.tvwuerenlos.ch. Für die Nachmittagsvorstellung, die um 14:00 Uhr startet, gibt es keinen Vorverkauf, die Türöffnung ist um 13:00 Uhr.

Die Turnerfamilie des TV Würenlos heisst Sie am 18. November in der Mehrzweckhalle Würenlos herzlich Willkommen und wünscht Ihnen viel Vergnügen mit „ULTRALEICHT“.