... und erneut Spitzenresultate von Schützen im Bezirk.



Die Bezirksschützen Lenzburg tagten:

Präsident Willy Bachmann konnte 84 Schützen und Gäste an der 76. Delegiertenversammlung des Bezirksschützenverband Lenzburg, in der Mehrzweckhalle Eggen in Meisterschwanden, willkommen heissen. Nach der Totenehrung begann der Präsident mit den ordentlichen Geschäften, welche von 67 Stimmberechtigten aus den Bezirkssektionen erledigt werden konnten. Einige wichtige Entschuldigungen für die

Teilnahme am Anlass mussten bekanntgegeben werden.

Dem Jahresbericht des Präsidenten ist zu entnehmen: Schweizermeistertitel und dazu eine Broncemedaille an der Schweizermeisterschaft 300m. Schweizermeistertitel am

Schweizerischen Junioren- und Veteranen Einzelfinal. Zwei Aargauermeistertitel, ein Vice-Meistertitel und drei dritte Ränge an der Aargauermeisterschaft Pistole 25/50m.

Ein Aargauermeister- und ein Vicemeistertitel an der AG-Meisterschaft 300m. Zwei Aargauermeistertitel und ein Vicemeistertitel an den Kant. Finalen U15 und U21. ...

und dies alles von Schützen und Schützinnen aus dem Bezirk Lenzburg.

Auf lustige Art und Weise führte der Vertreter der Tagungsgemeinde, Viceammann Dieter Studer, durch die Geschichte und die Zukunft von Meisterschwanden und

vermittelte so viel Interessantes und Unbekanntes aus dem Dorf am Hallwilersee.

Alle Jahresberichte der Ressortchefs wurden genehmigt. Der Kassenbericht 2017, mit einem kleinen Einnahmenüberschuss, sowie das Budget für 2018, konnten abgesegnet oder bewilligt werden. Sämtliche angemeldeten Schiessanlässe wurden genehmigt.

Marlis von Allmen, SG Seon, konnte ihren Titel verteidigen und ist erneut Schweizermeisterin Frauen im Liegend-Match 300m. Die Schützenmeister Gewehr und Pistole durften zahlreiche 1., 2. und 3. eidgenössische Feldmeisterschaftsmedaillen vor der

Versammlung abgeben. Die erste aarg. Medaille (300 m) erhielten: Kohler Werner, SG Hendschiken; Schilli Robert, SG Hunzenschwil; Mathys Stefan, SG Staufen. Die zweite aarg. Medaille erhielten: Erne Josef, Körkel Peter und Rüdisüli Kaspar, SG Hendschiken; Wirz Ueli, SG Othmarsingen; Christen Toni, SV Chestenberg. Die 2. aarg. Medaille (Pistole) geht an: Hauser Esther, PS Lenzburg. Der Twin-Award, die „gläserne“ Auszeichnung des AGSV, für ein sehr gutes Resultat am Feldschiessen 300 m, erhielten Kaspar Rüdisüli, SG Hendschiken und Heinz Pfenninger, SV Chestenberg, für Pistole: Lukas Baur, PC Fahrwangen. Der Wanderpreis für das Verbandsschiessen ging einmal mehr an die SG Seon.

Etliche Jugend- und Jungschützen konnten durch den Leiter, Simon Fischer, für sehr gute Resultate an kantonalen und eidgenössischen Schiessen geehrt und speziell ausgezeichnet werden. Der seit längerer Zeit vakante Posten im Vorstand, Matchleiter 300m, konnte mit der Wahl von Kaspar Rüdisüli, SG Hendschiken, mit grossem Applaus, endlich wieder besetzt werden.



Die allgemeine Diskussion wurde nicht wichtig genutzt. Willy Bachmann schliesst die Zusammenkunft mit dem besten Dank an die teilnehmenden Sektionsmitglieder. Er dankt der FSG Tennwil, unter der Leitung von Dieter Fischer, für die gute Organisation der Versammlung. Die Kostenübernahme eines Kaffee nach dem Essen, wurde an den Vertreter der Gemeinde Meisterschwanden, bestens und mit einem Applaus verdankt.

-rob