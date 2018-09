Die Spielgemeinschaft vom Zürichsee kam zu Stande, nachdem sich NLB-Absteiger Horgen Ende letzter Saison von GC trennte und im NLB-Aufsteiger Wädenswil einen neuen Partner fand. Sechs Abgängen – davon Oberli und Thaler zu Baden – stand nur ein einziger Zuzug gegenüber. Wenn man aber aus zwei Mannschaften ein neues Team formen kann, ist man auch nicht auf viele Zuzüge angewiesen.

Beim Studium der Kaderliste fällt vor allem der Name Gantner auf – nicht weniger als fünf Spieler hören auf ihn! Zudem dürfte Jonas Affentranger noch vielen Aargauern ein Begriff sein, hat er doch lange für den HSC Suhr Aarau gespielt. Er hat bisher am meisten Tore geworfen (deren 16 in drei Spielen), gefolgt von Nico Wolfer (15).

Trainiert wird das Team von Predrag Milicic, dem ehemaligen Trainer der Lakers aus Stäfa, der letzte Saison mit Wädenswil den Aufstieg in die NLB geschafft hat.

Wie ist es Wädenswil/Horgen bisher ergangen? Meisterschaftsbilanz: Drei Spiele, null Punkte – aber im Cup gegen Möhlin eine Runde weiter. Ausgerechnet gegen Möhlin, das der Zürcher SG fünf Tage später eine Acht-Tore-Niederlage beibringen sollte. Die beiden anderen Niederlagen zeigen, dass die Seebuben nominell tatsächlich sehr gut aufgestellt sind: Gegen Schaffhausen und Solothurn fehlten jeweils nur zwei Tore zum ersten Punkt.

Die Motivation ist da

Damit zum Gastgeber vom Samstag: Städtli 1 nimmt aus der missratenen Partie in Stans nicht nur eine gehörige Portion Frust mit, sondern auch die rote Karte von Pascal Bühler und eine Schulterverletzung bei Luca Oberli. Optimale Voraussetzungen sehen anders aus – aber an Motivation wird es den Badenern definitiv nicht fehlen!

Natürlich gilt auch am Städtli-Fäscht wieder Gratiseintritt – wie an allen Badener Heimspielen der Saison. Diesmal möglich gemacht von der AZ-Plus GmbH, die das Matchpatronat übernommen hat. Das Spiel STV Baden – SG Wädenswil/Horgen wird am Samstag, 22. September, um 18:00 Uhr in der Aue Baden angepfiffen.