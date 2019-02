Wanderbericht Bözberg - Linde-Vierlinden

Datum Do 31. Januar 2019 Leitung Ernst Walz

Am Vormittag des Wandertages sah es noch recht garstig aus, es schneite und der Wanderleiter machte sich Sorgen wegen gefährlicher Eisglätte auf den Wegen. Um die Mittagszeit, am Start der Wanderung herrschte allerdings bereits recht gutes Wetter. Mit dem Postauto reiste die stattliche Anzahl von 30 Wandersleuten von Villigen via Brugg auf den Bözberg. Über Feld und durch Wald wanderten wir auf teilweise leicht verschneiten Wegen via Alt- und Neustalden zur ehrwürdigen Linner Linde. Dieser imposante Baum soll 800 Jahre auf dem Buckel haben. Der Legende nach wurde die Linde nach der letzten Pest vom letzten Linner auf das Grab der Dahingerafften gepflanzt. Von hier hat man eine wunderschöne Aussicht auf das Aaretal mit Brugg und Windisch und der Habsburg gegenüber. Auch die Alpen waren durch ein Föhnfenster recht gut sichtbar.

Nach dem unser Fotograf Ruedi das obligate Gruppenfoto geknipst hatte, nahmen wir den zweiten Teil unserer Wanderung unter die Füsse und erreichten nach kurzer Zeit unser Ziel, das Restaurant Vierlinden wo wir bei Kaffee und Kuchen uns aufwärmten bis wir dann mit dem Postauto via Brugg wieder nach Hause reisten.

Die Wanderzeit betrug total ca. 2 Stunden

3.Februar 2019, Ernst Walz