Vorschau NLB- Landhockey Herren, Rückrunde

Nach geglückter Vorrunde beginnt für die Oltner Landhockeyaner der Alltag mit dem internen Schlager im Kleinholz. Dabei messen sich im „Derby“ zwei unterschiedliche Teams des HC Olten. Während für die erste Mannschaft die NLB- Meisterschaft und der Wiederaufstieg proklamiert wurde, hat man für die zweite Equipe den Ligaerhalt als Ziel formuliert.Für die erste Mannschaft wurde zusätzlich mit Nathaniel Joy ein neuer Trainer verpflichtet, wobei Joy zusätzlich als Damennationalmannschaftstrainer amtet. Der Neue spielte bereits vor Jahren in der Funktion eines „Spielertrainers“ für Olten, und kennt somit die Schweizer Hockeyszene bestens. Mit der Verpflichtung Joys glückte dem Vorstand ein Coup und man intensivierte nochmals die Bestrebungen den sofortigen Wiederaufstieg zu realisieren. In der Tabelle liegen die Oltner auf dem ersten Platz, auf die ambitionierten Red Sox Zürich hat man bereits fünf Punkte Vorsprung.

Joys Trainingsprogramm soll nun Früchte tragen, und nach einem Trainingsturnier in Basel ist man mit den ersten Resultaten ( u. a. Sieg über Basel und Remis gegen Heidelberg) zufrieden. Mit Büchler verstärkt ein erfahrener Verteidiger aus NLA- Zeiten den Kader, ansonsten bieten sich Talente aus der eigenen Juniorenschmiede als Ergänzung an. Der Auftakt in die Rückrunde hat es in sich, so startet man doch gleich gegen die eigenen Reserven! Für Joy und sein Team ist es die erste Bewährungsprobe, wobei natürlich alles andere als ein Routinesieg nicht in Frage kommt. Dabei spielen bei den Reserven die Rekordnationalspieler Pfister und Muggli mit, somit also keine leichte Aufgabe! Das erste Duell endete 4:0 für HCO1, wobei die Altherren der ersten Mannschaft lange Paroli boten und das Publikum bestens unterhalten wurde. Schon deshalb lohnt sich der Gang ins Kleinholz, denn Spektakel ist bei diesem aussergewöhnlichen Ereignis garantiert.

Sonntag, 22.04.2018 13.00 Uhr im Kleinholz:

HCO1 : HCO2

HC Olten1:

Müller (GK),Berger, Roth, Büchler, M. Hug, Gassner, Hunziker, Knabenhans, Hengartner, Wintenberger, Studemann, Muggli, Vitelli, D. Schärer.