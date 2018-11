An den Wochenenden vom 11./12. und 18./19. Januar 2019 finden die alljährlichen Unterhaltungsabende in der Turnhalle Hirschthal statt.

Das Programm verspricht Abwechslung pur. Der erste Konzertteil ist der traditionellen Blasmusikliteratur gewidmet - flotte Melodien orchestral umgesetzt. Mit bekannten Schweizer Hits und Ohrwürmer geht‘s im zweiten Teil weiter. Mit den anschliessenden Hits von Pop- und Rocks-Stars der letzten Jahrzehnte wird sich so manch einer im Publikum in seine Jugendzeit zurückversetzt fühlen und in Erinnerungen schwelgen. Das Jugend Ensemble wird seinen zweiten Auftritt auf der Konzertbühne bestreiten und der Tambourenverein Oberentfelden Muhen wird mit einer rassigen Trommelshow mit von der Partie sein. Als Sängerin und Moderatorin wird Melanie Christen durch den Abend führen. Einem unterhaltsamen Abend steht also nichts mehr im Wege.

Wir freuen uns auf vier tolle Unterhaltungsabende letztmals unter der Leitung unseres Dirigenten Reto Borer. Sind Sie dabei? Ab dem 3. Dezember 2018 können Plätze reserviert werden unter Tel. 077 463 10 12 oder online unter www.mgmuhen.ch

Reservation:

Vom 3.-5. Dezember 2018, von 8.00–11.00 und 13.30–15.00 Uhr Ab dem 6. Dezember 2018, täglich von 18.00–20.00 Uhr

Tel. 077 463 10 12 oder online unter www.mgmuhen.ch