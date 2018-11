Samstag, 10.November 2018, Mehrzweckhalle Kappel, 19.30h

Brass Band Kappel mit Musikclown Jeanloup

Das Unterhaltungskonzert der Brass Band Kappel bietet dieses Jahr nicht nur musikalische Unterhaltung. Mit dem Musikclown Jeanloup werden auch die Lachmuskeln beansprucht werden. Für einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Abend ist auf jeden Fall gesorgt.

Die Brass Band Kappel wird dieses Jahr ein Unterhaltungskonzert der besonderen Art darbieten. Mit Musikclown Jeanloup wird sich die Unterhaltung nicht nur auf die musikalischen Darbietungen beschränken, sondern auch humoristische Einlagen werden dem Publikum geboten. Getreu dem Motto „Je grösser der Dachschaden, desto besser der Blick in die Sterne“ geht Jeanloup durch sein Leben und wird auch am Konzert einige Male aufzeigen, dass er eine gute Aussicht auf den Nachthimmel hat. Durch die Mitwirkung von Jeanloup ist das diesjährige Konzert nicht nur etwas für Musikfreunde, sondern auch für Publikum, welches gerne lacht oder sich humoristisch unterhalten lassen will. Mit der Jugendmusik Untergäu unter der Leitung von Michael Stalder wird auch eine Jungformation ihr Können zeigen. Das Konzert bietet alsocUnterhaltung für Jung und Alt, Gross und Klein, kurz gesagt, für die ganze Familie.

Für Publikum, welches mit einem leeren Magen an das Konzert kommt ist auch gesorgt. Die Brass Band Kappel führt mit Hilfe vom Männerchor Kappel eine Festwirtschaft und bietet mit Rahmsteak mit Nudeln ein leckeres Abendessen an. Zudem ist auch eine Tombola vorhanden mit einer anschliessenden Nietenverlosung. Auch dieses Jahr gibt es als Hauptpreis ein Romantikwochenende in Grächen zu gewinnen. Nach dem Konzert können die Konzertbesucher in der Musikbar den Abend noch ausklingen lassen.

Das Publikum darf sich also auf einen abwechslungsreichen, kurzweiligen und unterhaltsamen Abend freuen.