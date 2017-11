Das Velo + Bike Team Seetal besuchte einen weiteren Schnupperkurs auf der Bahn im Grenchner Velodrome.

An einem Samstagnachmittag Ende November reiste eine 16-köpfige Gruppe des VBT Seetal ins solothurnische Grenchen um einen zweistündigen Schnupperkurs auf der Rennbahn zu absolvieren. Nachdem alle TeilnehmerInnen ihre voreingestellten Bahnräder in Empfang genommen und deren Pneus vom letzten Staub und Schmutz befreit hatten, begrüssten uns die drei Instruktoren des Vereins Velodrome Suisse.

Rasch wurden wir in drei Gruppen eingeteilt und auf die ersten Runden geschickt. Man musste sich erst wieder an die Eigenheiten dieser Velos gewöhnen – die Bremsen suchte man vergebens, dafür musste man mit dem Starrlauf klarkommen –

und sich langsam von der hellblauen „Côte d’Azur“ über die schwarze Mess-, die rote Sprinter- an die blaue Steherlinie herantasten. Spätestens mitten in der 46° steilen

Kurven der 250m langen Bahn war dann auch das Adrenalin bei allen spürbar.

Nach weiteren kurzen Instruktionen konnten wir dann uns im Ablösungsfahren üben, versuchten Rundengewinne zu erzielen und starteten ein Bahnvierer Verfolgungsrennen. Dabei mussten wir merken, dass es gar nicht so einfach ist, als

ganze Gruppe ins Ziel zu kommen, wenn das Team nicht so eingespielt ist wie bei den Profis.

Nach rund zwei unfallfreien Stunden, unzähligen Runden und mehr oder weniger müden Beinen ging unser Schnupperkurs mit einem Erinnerungsfoto in der Steilwandkurve zu Ende. Ein herzliches Dankeschön geht an die Instruktoren, die

uns ihre Begeisterung für den Bahnsport weitergegeben haben. Wir werden bestimmt wieder einmal ins Velodrome zurückkehren und weitere Runden drehen.

26.11.2017/efr