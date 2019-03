Am Samstag, 23. März 2019, findet in Tegerfelden beim Primarschulhaus die alljährliche Surbtaler Velobörse statt. Sie können gebrauchte Velos, Trottis, Bobby-Cars, Rollschuhe, Skateboards, Dreiräder etc. verkaufen, kaufen oder der Aktion «Velos für Rumänien» spenden. Diese nimmt auch Skis, Snowboards, Skischuhe und Ähnliches entgegen.

Die Warenannahme ist von 8.15 bis 9.00 Uhr, der Verkauf von 9.00 bis 09.30 Uhr und die Abholung respektive Auszahlung von 09.30 bis 10.00 Uhr. Eine Provision von zehn Prozent dient der Deckung der Unkosten. Eine Kaffeebar lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.