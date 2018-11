Bisher grün – neu blau! Der Verein Aargauer Wanderwege kommt ab 2019 in einem neuen Outfit daher. An der Abschlussveranstaltung 2018 wurden Wanderleiterinnen und Wanderleiter, Mitarbeitende in der Geschäftsstelle und die Vorstandsmitglieder neu eingekleidet. Gleichzeitig hat der Verein auch seinen Internet-Auftritt überarbeitet.

Mit einem neuen, attraktiven Internet-Auftritt spricht der Verein nicht nur die bisherigen Vereinsmitglieder, sondern ganz konkret auch kommende, junge Wandergenerationen an. Wie bisher sind alle Informationen, vom jährlichen Wanderprogramm über die Details der einzelnen geführten Wanderungen, die Vorteile einer Vereinsmitgliedschaft, Details zum Wanderwegnetz bis hin zu den Fotoimpressionen einfach und schnell aufzufinden. Mit wechselnden Hintergrundbildern wird zum einen das Erlebnis in der freien Natur in die gute Stube – quasi frei Haus – geliefert. Zum anderen sind dank der neugestalteten Webseite auch die Facebook-Auftritte des Vereins sowie der neue Newsletter leichter abrufbar.

Bettina Ambrozzo, Leiterin Vereinswesen