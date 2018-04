Zum ersten Meisterschaftsspiel startete Schoren B/Lenzburg in Halten. Im ersten Umgang wurde das Ries sauber gehalten und Halten legte eine ansprechende Schlagleistung vor. Halten seinerseits konnte ebenfalls das Ries sauber halten. Im ersten Schlagumgang musste sich SchorenB/Lenzburg einige Nullen schreiben lassen.

Im zweiten Umgang baute Halten die Schlagpunkte nochmals aus. Schoren B/Lenzburg erwischte zudem im 6er eine Nummer, was einen Knacks durch die Mannschaft gehen liess. Beim Schlagen konnte Schoren B/Lenzburg leider nicht an die Leistungen von Halten aufschliessen. Halten kassierte im Rieis ebenfalls noch eine Nummer und gewann so das Spiel nach Punkten und schreibt so zwei Rangpunkte.

Die besten Spieler von Schoren B/Lenzburg: Sägesser Roman, 63; Lappert Andreas, 58; Fiechter Werner, 57; Sägesser Marc und Beutler Dario, 54. Halten 747/1 Nr. – Schoren B/Lenzburg 690/1 Nr.

Die nächste Runde findet am 21. April um 12.30 Uhr im Schoren statt.