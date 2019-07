Die Baslerin startete gut in ihren Wettkampf und meisterte ihre ersten beiden Höhen souverän im ersten Versuch und lag mit dieser Leistung in Führung. Auf 4.31m scheiterte sie bei ihrem ersten Versuch äusserst knapp. Nach nur leichtem Touchieren der Latte sah es für einen kurzen Augenblick so aus, als würde diese in der Halterung liegen bleiben. Leider fiel sie dann aber doch herunter, was bittere Konsequenzen für Bachmann hatte.

Wäre die Latte mit dem nötigen Wettkampfglück liegen geblieben, hätte Lea Bachmann mit dieser Höhe den dritten Schlussrang belegt. So aber verpasste sie mit übersprungenen 4.21m und dem 9. Schlussrang nicht nur die Medaillen, sondern knapp auch ein Universiade-Diplom (die Besten 8). Gewonnen hat den Wettkampf Roberta Bruni (IT) mit 4.46m vor Rachel Baxter (USA) mit 4.41m und Bridget Guy (USA) mit 4.31m.

Frustration in positive Resultate umwandeln

«Ich bin unglaublich enttäuscht von meiner Leistung. Die Bedingungen waren ideal aber ich bin nicht gut gesprungen und habe im Einspringen zu viel Sprünge gemacht. Dies führte dazu, dass ich bei den letzten Versuchen müde war», so Bachmann.

Für die Athletin gilt es nun die wichtigen Erfahrungen dieses internationalen Grossanlasses mitzunehmen und die Frustration in den kommenden Wettkämpfen in positive Resultate umzuwandeln.