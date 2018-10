Präsident Kurt von Arx, Egerkingen, konnte zur DV im Pfarreiheim Balsthal die Delegierte aus den Kirchgemeinden begrüssen. Speziell begrüsste er Pfr. Eugen Stierli und Christa Wiggeshoff, Sunnepark Egerkingen, Monika Poltera, Stapfenmatt, Niederbuchsiten sowie Pastoralraumleiter Toni Bucher, Balsthal. Beste Genesungswünsche gingen an Seelsorger Heinz Bader, Ibnseli Balsthal. In effizienter Art konnte die Traktanden abgewickelt werden. Haupttraktandum war die Genehmigung des Budgets per 2019, das mit einem Defizit von Fr. 7'500.- abschliesst. Der Jahresbeitrag für die 18 Kirchgemeinden beträgt weiterhin Fr. 1.60 pro Katholik. In einem sehr interessanten Referat stellte der Geschäftsführer der GAG Egerkingen, Herr Rüdiger Niederer, das Projekt für das geplante Demenzzentrum Lindenpark Balsthal vor. Kirchgemeindepräsident Daniel Bürgi überbrachte die Grüsse der Kirchgemeinde Balsthal, die den Apero und das Dessert offerierte.