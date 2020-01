Vogelkundekurs für Anfänger des Naturschutzverein Würenlingen

Der Naturschutzverein Würenlingen führt von Mitte Februar bis Ende Juni an 11 Anlässen einen Vogelkundekurs für Anfänger durch.

Was ist das für ein Vogel der da am Himmel kreist? Wieso bleibt die Amsel im Winter bei uns und andere Vögel ziehen in den Süden? Wo und wie bauen die Vögel eigentlich ihre Nester und wie ziehen sie ihre Jungen gross? Wer singt da sein schönes Lied in der Dämmerung?

Haben sie sich solche Fragen nicht auch schon gestellt, gerade im Frühling wenn die Vögel wieder zu singen beginnen. Antworten auf diese Fragen und noch vieles mehr erfahren sie am Vogelkundekurs für Anfänger.

An den 5 Theorien die jeweils am Mittwoch um 19.00 Uhr im Schulhaus Würenlingen und den 6 Exkursionen die Samstags oder Sonntags stattfinden, lernen Sie die häufigsten Vögel der Region, ihren Gesang, ihr Verhalten und ihre Bedürfnisse kennen.

Teilnehmen können alle ab dem 12 Lebensjahr.

Die Daten der Anlässe und die Kurskosten finden Sie auf unserer Homepage unter www.naturschutzverein-wuerenlingen.ch/ unter «Aktuelles»

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann melden Sie sich doch bitte bei Alois Bächli, Tel 056 281 30 45 oder 076 622 34 44 oder per Email alois.baechli@bluewin.ch oder direkt über unsere Homepage

Anmeldeschluss ist der 31. Januar 2020