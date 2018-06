Das gesellige Schützenfest für Gross und Klein

sst. - Am Mittwoch dem 4. Juli sowie am Freitag 6. Juli führen die Sportschützen Trimbach das traditionelle Volks-, Firmen- und Schülerschiessen auf den modernen elektronischen Trefferanzeigen auf der Schiessanlage Tunnelmatt durch.

Nach den letztjährigen grossen Teilnehmererfolgen freuen wir uns darauf, auch in diesem Jahr alle Interessierten zu diesem schiesssportlichen Einzel- und Gruppenwettkampf einzuladen. Seien sie gespannt auf einen spannenden, fairen Gruppenwettkampf unter Firmen, Institutionen, Familien, Freunden und lizenzierten Sportschützen, um die begehrten Wander- und Gruppenpreise. Eine spezielle Einladung gilt allen Kindern und Jugendlichen mit den Jahrgängen 2002-2008, welche das Schülerschiessen kostenlos absolvieren dürfen, sowie sich mit der entsprechenden Punktezahl für den Kantonalen Final qualifizieren können.

Sie sind nicht sicher, ob sie sich gegenüber ihren Mitbestreitern des Wettkampfes behaupten können? Durch die professionelle Betreuung versierter Vereinsmitglieder während des gesamten Wettkampfs sowie die Bereitstellung der modernen Kleinkalibergewehre durch die Sportschützen Trimbach steht einem guten Resultat vielleicht höchstens noch die Nervosität im Wege.

Das zu bewältigende Programm umfasst 10 Schüsse auf welche man sich mit Aufwärmschüssen in gewünschter Anzahl vorbereiten kann. Sollten sie mit ihrem erreichten Resultat nicht zufrieden sein besteht die Möglichkeit, das Programm noch zwei weitere Male zu wiederholen. Der Gruppen-Wettkampf wird in zwei Kategorien durchgeführt wobei drei Personen eine Gruppe bilden:

Kategorie A: Damen, Herren oder auch Jugendliche mixed ohne Mitwirkung eines lizenzierten Sportschützen

Kategorie B: Damen, Herren oder Jugendliche mixed unter Mitwirkung eines lizenzierten Sportschützen.

Natürlich steht bei den Sportschützen auch das Gesellige im Vordergrund. Ob in der heimeligen Tunnelbeiz oder auf der gemütlichen Gartenterrasse: lassen sie sich nach dem Wettkampf mit Getränken und Esswaren verwöhnen, denn jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer erhält eine Bratwurst von den Sportschützen offeriert.

Gerne erwarten sie die Sportschützten Trimbach am 4. oder 6. Juli von 18.00 Uhr bis Dämmerung in der Schiessanlage Tunnelmatt beim Südportal der alten Hauenstein-Eisenbahnlinie (Signalisierung ab Restaurant Eisenbahn in Trimbach).

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage: www.sportschuetzen-trimbach.ch