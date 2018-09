Vier Neuzugänge, ein Rückkehrer, acht Bewährte und ein bekanntes Gesicht an der Seitenlinie – das ist die Mischung, welche es diese Saison für Volley Schönenwerd richten soll. Das Team startet am 13. Oktober auswärts gegen den amtierenden Schweizermeister LUC Lausanne in die neue Spielzeit, am 20. Oktober wird diese dann Zuhause in der BetoncoupeArena gegen Volley Luzern eingeläutet.