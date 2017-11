Kuny AG neuer Hauptsponsor beim FC Küttigen



Die Bandweberei in Küttigen wird per sofort neuer Hauptsponsor des FC Küttigen. Just zusammen mit dem neuen Kunstrasenplatz auf dem Ritzer konnten somit die Küttiger gleich zwei wichtige Grundlagen für die Zukunft schaffen.

Der FC Küttigen leistet auf und neben dem Fussballfeld eine hervorragende Arbeit. Speziell die professionelle Jugendarbeit des FC Küttigen sei herauszustreichen, betonte René Lenzin, CEO der Kuny AG.

Auf dem neuen Kunstrasen in Küttigen trugen die Spieler der ersten Mannschaft dann erstmals die neuen Trikots mit dem neuen Hauptsponsor auf der Brust. Gemeinsam mit der Belegschaft der Kuny AG stiessen die Verantwortlichen des Vereins danach auf die neu gewonnene Partnerschaft an (pms).