Vorschau: Die Leimentalerinnen starten in die Rückrunde

Nach dem deutlichen Cup-Aus gegen den LC Brühl II (35:21), spielt das Damen 1 am kommenden Samstag gegen den direkten Tabellenkonkurrenten SPONO EAGLES II. Am kommenden Samstag geht es für die erste Damenmannschaft darum, in der Tabelle ein Treppchen höher zu steigen. Die Eagles liegen nach sechs Spielen mit nur einem Punkt mehr auf dem vierten Tabellenplatz vor den Baselbieterinnen. Kann das Team von Mathys/Herde die Partie für sich entscheiden, stehen sie punktegleich mit dem LC Brühl auf dem dritten Tabellenplatz. Bleibt nur noch zu erwähnen, dass die HSG in diesem Spiel noch eine offene Rechnung zu begleichen hat. Im ersten Meisterschaftsspiel der laufenden Saison, musste Leimental mit einer knappen 25:24 Niederlage nach Hause fahren.